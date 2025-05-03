Festival Voleybol Şampiyonası İzmir'de - Son Dakika
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Spor

Festival Voleybol Şampiyonası İzmir'de

İzmir'de düzenlenecek şampiyonada 160 takım, etkinliklerle voleybol coşkusunu paylaşacak.

03.05.2025 10:37
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Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenecek Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na, 17 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde Fuar İzmir ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Fuar İzmir'in binlerce firmanın tanıtım için boy gösterdiği holleri bir kez daha spor kompleksine dönüştürülecek. Aynı anda 7 maçın oynanacağı şampiyona ücretsiz takip edilebilecek.

Şampiyonada küçük kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, midi kız ve midi erkek kategorilerinde toplam 160 takım mücadele edecek. Kadınlarda 30 yaş, erkeklerde ise 35 yaş üstü sporcuların karşılaşacağı veteranlar kategorisinde ise 50 takım sahaya çıkacak.

Şampiyona boyunca Fuar İzmir ve kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle voleybol coşkusu sokağa taşacak. Bir yandan voleybolcular mücadele ederken, diğer yandan festival alanında oluşturulacak yeme-içme alanları, spor deneyim alanları ve sürpriz yarışmalar ile sporseverlerin keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.

Kaynak: AA

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