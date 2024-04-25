Muğla'da Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası Başladı

Muğla\'da Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası açılış seremonisi ile başladı. Kız sporcular 5 gün boyunca mücadele edecek. Şampiyonada 16 ilden 33 takım ve 500 sporcu yer alıyor.

25.04.2024 20:01
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası, açılış seremonisi ile başladı. Kız sporcular 5 gün boyunca mücadele edecek.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Fethiye'de ilk defa düzenlenen Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören geçişiyle başlayan şampiyonada, kız öğrenciler 5 gün boyunca mücadele edecek. 29 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek karşılaşmaların ardından küçük kızlar ve yıldız kızlar Türkiye şampiyonları belli olacak. 16 ilden 33 takımla 500 sporcunun katıldığını söyleyen Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Bu tür organizasyonlar ilçenin tanıtım ve turizmine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Açılış töreninde sporculara hitap eden Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, "Geçen hafta okul sporları Beyzbol şampiyonasını ilçemizde tamamlamıştık. Farklı spor dallarının müsabakalarında öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Bu tür organizasyonlar ilçenin tanıtım ve turizmine büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda federasyon başkanımıza da teşekkür ediyoruz. 16 ilden 500 sporcumuz, 33 takımımız var. Pazartesi günü de Türkiye şampiyonlarımız için ödül töreni yapacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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