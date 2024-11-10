Fethiye İdman Yurdu Nurlupınar\'ı 2-0 Geçti

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 7. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı Nurlupınar 1965'ı 2-0 mağlup etti.
Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 7. haftasında karşılaştığı Nurlupınar 1965 maçından 2-0 galibiyetle ayrıldı. 71. dakikada Muhammet Furkan Keskinoğlu'nun golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 90+2'de Emrah Yelbey'in golü ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, 3. Lig yolunda dolu dizgin devam ediyor. Fethiye İdman Yurdu, 17 Kasım'da Mustafakemalpaşa Belediye ile karşılaşacak. - BURSA
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