Fethiye Ortaokulu Öğrencisi İsmail Alp Yetgin Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Fethiye Ortaokulu Öğrencisi İsmail Alp Yetgin Türkiye Şampiyonu

Fethiye Ortaokulu Öğrencisi İsmail Alp Yetgin Türkiye Şampiyonu

Edirne'de düzenlenen Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Fethiye Ortaokulu öğrencisi İsmail Alp Yetgin 80 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yetgin'in yanı sıra diğer Fethiye'li sporcular da madalya kazandı.

29.04.2024 17:39
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Edirne'de düzenlenen Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Fethiye Ortaokulu öğrencisi İsmail Alp Yetgin 80 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Edirne'de gerçekleştirilen Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Fethiye'nin genç güreşçileri büyük bir başarıya imza attı. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları'ndan Fethiye Ortaokulu öğrencisi İsmail Alp Yetgin, 80 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı şampiyonada, Çalıca Ortaokulu öğrencisi Mehmet Yanatma 68 kilogramda ve Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu öğrencisi Oğuz Tahancı 41 kilogramda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldular. Genç sporcuların bu başarısı, Fethiye ve çevre ilçelerde büyük sevinçle karşılandı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, dereceye giren öğrencileri ve onları bu başarıya hazırlayan antrenör Kürşat Çimen'i tebrik etti. Yiğit, yaptığı açıklamada "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, onların azim ve kararlılığının bir göstergesi. Onları ve emek veren herkesi kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye Ortaokulu Öğrencisi İsmail Alp Yetgin Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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