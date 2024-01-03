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Fethiyespor, 3 futbolcu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fethiyespor, 3 futbolcu ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı yönetiminde toplanan yönetim kurulu, 3 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Taner Gülleri, Berkay Samancı, İlyas Yılmazer ve Aykut Uluç'a kulüp bulmaları istendi.

Fethiyespor, 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
03.01.2024 - 12:58,
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı yönetiminde toplanan yönetim kurulunun 3 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldığı, bu futbolcuların kendilerine kulüp bulmalarının istendiği öğrenildi.

Teknik Direktör Selahattin Dinçel yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Fethiyespor'da Taner Gülleri ile yaşadığı tartışma sonunda kadro dışı bırakılan Berkay Samancı ile bu sezon kadroda fazla şans bulamayan İlyas Yılmazer ve Aykut Uluç ile yolların ayrıldığı ve kendilerine kulüp bulmaları istendiği öğrenildi. Bu arada Fethiyespor'da sakatlığı devam eden Selçuk Alibaz'ın da İzmir de tedavi gördüğü kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, İlyas Yılmazer, Berkay Samancı, Fethiyespor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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