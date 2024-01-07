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Fethiyespor, Antalya kampında güç topluyor - Son Dakika
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Fethiyespor, Antalya kampında güç topluyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahattin Dinçel yönetiminde Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir'de sakatlık tedavisi gören Selçuk Alibaz'ın da katıldığı kamp, alt yapıdan Emir Kaan Baş ve Atilla Taha'nın da takıma dahil olmasıyla daha da güçlendi. Dinçel, kamp süresince 2 hazırlık maçı yapacaklarını ve ikinci yarı için istenen futbolu birlikte oluşturacaklarını belirtti. Fethiyespor Profesyonel Şube Başkanı Uğur Keskin ise, Antalya kampının takıma yararlı olacağına inandığını ve ikinci yarıda seri galibiyetler alacaklarını söyledi.

Fethiyespor, Antalya kampında güç topluyor
07.01.2024 - 15:04,
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TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Fethiyespor, Antalya kampında güç topluyor.

Teknik Direktör Selahattin Dinçel ile Fethiye'de tamamlanan ilk etap kampı Antalya'ya taşındı. Kampa İzmir'de sakatlık tedavisi gören Selçuk Alibaz da katılırken, alt yapıdan Emir Kaan Baş ile Atilla Taha da kafileye alınıp çalışmalara başladı. Teknik Direktör Selahattin Dinçel, "Antalya'da 8 gün kamp yapacağız. İki hazırlık maçı oynayacağız. İlk hafta bay takım olduğumuz için çalışma avantajımızı iyi değerlendireceğiz. İkinci yarı için istenen futbolu hep birlikte oluşturacağız" dedi.

Fethiyespor Profesyonel Şube Başkanı Uğur Keskin ise, "Antalya kampının yararlı olacağına inanıyorum. İkinci yarıya iyi başlayıp seri galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Takviye çalışmaları da sürüyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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