Fethiyespor'da Mesut Toros imzayı attı - Son Dakika
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Fethiyespor'da Mesut Toros imzayı attı

28.06.2022 10:25
Fethiyespor'da Mesut Toros imzayı attı

TFF 2'nci Lig'e yükselen Fethiyespor'da üçüncü Mesut Toros dönemi başladı.

TFF 2'nci Lig'e yükselen Fethiyespor'da üçüncü Mesut Toros dönemi başladı. Selahaddin Dinçel'le yollarını ayıran Muğla temsilcisi, teknik direktörlük görevine daha önce prensipte anlaştığı Mesut Toros'u getirdi. Fethiye'de daha önce 2 farklı dönemde görev yapıp takımdan son olarak 2020-2021 sezonunda 3'üncü Lig'de liderlik koltuğunda otururken ayrılan 53 yaşındaki teknik adam sözleşmeyi imzaladı.

Fethiyespor'dan ayrıldıktan sonra Nazilli Belediyespor'la şampiyonluk yaşayıp, geçen sezon 2'nci Lig'de Amed Sportif ve Anagold 24Erzincanspor'la Play-Off yarışı veren Toros'un imzasıyla ilgili yönetim, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu planlaması kapsamında teknik direktörlük görevi için Mesut Toros ile anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda daha da büyük başarılar için hocamıza ve ekibine başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Toros Dağları, Mesut Toros, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'da Mesut Toros imzayı attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor'da Mesut Toros imzayı attı - Son Dakika
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