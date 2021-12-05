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Fethiyespor durdurulamıyor - Son Dakika

Fethiyespor durdurulamıyor

05.12.2021 13:01
Fethiyespor durdurulamıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son haftaların formda ekibi Karşıyaka'yı Ege derbisinde 1-0 yenerek iç sahada 8'de 8 yaptı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son haftaların formda ekibi Karşıyaka'yı Ege derbisinde 1-0 yenerek iç sahada 8'de 8 yaptı. Evinde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Fethiye, grupta 37 puana ulaşarak bitime 2 hafta kala sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi büyük oranda garantiledi. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde emin adımlarla şampiyonluğa koşan Fethiyespor, maç sonrası galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.


Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Karşıyaka, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor durdurulamıyor - Son Dakika Spor


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