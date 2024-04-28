Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor karşısında 1 puanla yetindi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği, ligin evindeki son maçında Etimesgut Belediyespor önünde bulduğu gollük pozisyonları değerlendiremeyince haftayı 1 puanla kapattı. Düşme mücadelesinden kurtulmak isteyen rakibi önünde iyi bir futbol ortaya koyan Fethiyespor, kaçırdığı goller sonrasında istediği 3 puanı alamadı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Mustafa Yüksel
Fethiyespor: Anıl Demir, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit Deniz, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Murat Yılmaz, Selçuk Alibaz (Dk. 74 Selim Kayacı), Ahmet Dereli, Çağan Kayra Erciyas, Berat Satır (Dk. 86 Aziz Aksoy), Ramazan Çevik
Etimesgutspor,: Ramazan Köse, Nuri Melih Mursal, Aykut Çeviker, Vedat Bora (Dk. 70 Egehan Gök), Fatih Aktay, Batuhan Günaldı, Seçkin Getbay (Dk. 88 Eren Kınalı), Niyazi Batuhan Salman (Dk. 77 Muhammed Mert Dursun), Enes Subaşı (Dk. 76 Hüseyin Kırıkcı), Talha Özler, Turan Yılmaz
Sarı Kart: Dk. 37 Selçuk Alibaz, Dk. 39 Ali Mert Aydın, Dk. 84 Berat Satır, Dk. 90 Selim Kayacı, Dk. 90+1 Murat Yılmaz, (Fethiyespor) Dk. 42 Talha Özer (Etimesgut)
Kırmızı Kart: Dk. 83 Talha Özer (Etimesgut) - MUĞLA
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