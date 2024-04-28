Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor karşısında 1 puanla yetindi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor karşısında 1 puanla yetindi

Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor karşısında 1 puanla yetindi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor önünde bulduğu gollük pozisyonları değerlendiremeyince haftayı 1 puanla kapattı. Düşme mücadelesinden kurtulmak isteyen rakibi önünde iyi bir futbol ortaya koyan Fethiyespor, kaçırdığı goller sonrasında istediği 3 puanı alamadı.

28.04.2024 19:44  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği, ligin evindeki son maçında Etimesgut Belediyespor önünde bulduğu gollük pozisyonları değerlendiremeyince haftayı 1 puanla kapattı. Düşme mücadelesinden kurtulmak isteyen rakibi önünde iyi bir futbol ortaya koyan Fethiyespor, kaçırdığı goller sonrasında istediği 3 puanı alamadı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Mustafa Yüksel

Fethiyespor: Anıl Demir, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit Deniz, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Murat Yılmaz, Selçuk Alibaz (Dk. 74 Selim Kayacı), Ahmet Dereli, Çağan Kayra Erciyas, Berat Satır (Dk. 86 Aziz Aksoy), Ramazan Çevik

Etimesgutspor,: Ramazan Köse, Nuri Melih Mursal, Aykut Çeviker, Vedat Bora (Dk. 70 Egehan Gök), Fatih Aktay, Batuhan Günaldı, Seçkin Getbay (Dk. 88 Eren Kınalı), Niyazi Batuhan Salman (Dk. 77 Muhammed Mert Dursun), Enes Subaşı (Dk. 76 Hüseyin Kırıkcı), Talha Özler, Turan Yılmaz

Sarı Kart: Dk. 37 Selçuk Alibaz, Dk. 39 Ali Mert Aydın, Dk. 84 Berat Satır, Dk. 90 Selim Kayacı, Dk. 90+1 Murat Yılmaz, (Fethiyespor) Dk. 42 Talha Özer (Etimesgut)

Kırmızı Kart: Dk. 83 Talha Özer (Etimesgut) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiyespor, Fethiye, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor karşısında 1 puanla yetindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor karşısında 1 puanla yetindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement