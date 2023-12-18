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Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor maçına hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup ettikten sonra Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çağan Kayra'nın kırmızı kart cezası bulunurken, Fethiyespor teknik direktörü Taner Gülleri galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor maçına hazırlanıyor
18.12.2023 - 11:02,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fethiyespor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Fethiyespor'da Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören Çağan Kayra mücadelede görev alamayacak. Sıralamada 22 puanla 9'uncu basamakta yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Taner Gülleri deplasmanda kazanıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Hafta sonu oynanması gereken mücadele liglerdeki diğer maçlarla birlikte ertelenmişti.

Kaynak: DHA
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