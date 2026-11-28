Fethiyespor evinde sonuncu İskenderunspor'u ağırlayacak! Rakibin puanı eksi 1Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 yenilen Fethiyespor, yarın evinde eksi 1 puanla sonuncu sıradaki İskenderunspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Fethiyespor 11 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 mağlup olan Fethiyespor yarın evinde eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Furkan Sarıoğlan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Haftaya 11 puanla 14'üncü sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteği ile istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi.
Kaynak: DHA
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