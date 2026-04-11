Fethiyespor Gebze'ye Çıkıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Play-Off potasındaki Kahramanmaraş İstiklalspor'a 4-0 mağlup olan Fethiyespor yarın Gebze Spor deplasmanında galibiyet arayacak. Aleattin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak. Ev sahibi takım seyircisi cezası nedeniyle stada alınmayacak. Ligde bitime 3 maç kala 39 puanla 13'üncü sırada yer alan Fethiye ekibi, 57 puanla Play-Off yarışı veren 57 puanlı 7'nci basamaktaki Gebze Spor'u yenerek moral bulmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Fethiye'de oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.
