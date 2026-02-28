Fethiyespor ile Isparta 32 Spor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Fethiyespor ile Isparta 32 Spor 1-1 Berabere Kaldı

Fethiyespor ile Isparta 32 Spor 1-1 Berabere Kaldı
28.02.2026 18:08
26. haftada Fethiyespor, Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalırken, maçta kırmızı kart çıktı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Fethiye spor, sahasında konuk ettiği, Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya takımlar "Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız" yazılı dev afişle çıktılar. Karşılaşmayı Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muzaffer Yüceur, İlçe Gençlik spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve her iki takımın yöneticileri birlikte izlediler. Yaklaşık 700 Fethiyespor taraftarı da takımının Isparta karşısında oynadığı mücadeleyi takip etti.

Maçtan dakikalar

3.dakikada Fethiyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Onur ortaladı, Yusuf Türk gelişine güzel bir vuruşla kaleci Onur'u mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

7.dakikada Isparta ekibi kontra atakla gol aradı. Uğur Can, kaleci Nurullah ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin sağından topu tam ağlara gönderirken Raşit çizgiden çıkardı, dönen topu Sergen Yatağan tamamladı fakat Raşit topu bu sefer çizgiden eliyle çıkardı ve kırmızı kart gördü. 10.dakikada penaltıda topun başında geçen Uğur skoru 1-1'e getirdi.

45.dakikada Isparta 32 Spor tehlikeli geldi, Uğur yine kaleci Nurullah ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin üstünden topu ağlara göndermek istedi top üst direkten döndü.

90.dakikada Fethiyespor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ali Mert ortaladı, Muhammet Enes müsait pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Hasan Kaçar, Gürcan Uslu, Erdinç Tufan

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Melih Okutan (dk.45 Ali Aydın), İrfan Akgün, Yusuf Türk (dk.45 Muhammet Enes Erdem), Serdarcan Eralp (dk.45 Berat Satır), Onur Atasayar, Uğur Ayhan (dk.74 Cihan Kazan), Berkay Can Değirmencioğlu, Raşit Yöndem, Ramazan Çevik (dk.83 Ulaş Zengin)

Isparta 32 Spor: Onur Behiç Özalgan, Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Ziya Alkurt, Uğur Can, Abdulkerim Canlı, Yasin Eratilla (dk.74 Bedirhan Altunbaş), Alperen Pak, Hasan Kaya (dk.57 Oltan Karakullukçu), Hüseyin Öztürk (dk.74 Rıdvan Dönmez), Sergen Yatağan (dk.56 Caner Hüseyin Bağ)

Goller: dk.3 Yusuf Türk (Fethiyespor), dk.10 Uğur Can (p) (Isparta 32 Spor)

Sarı Kart: dk.28 Serdarcan Eralp, dk.75 Berat Satır (Fethiyespor)

Kırmızı Kart: dk.7 Raşit Yöndem (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fethiyespor, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor ile Isparta 32 Spor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Fethiyespor ile Isparta 32 Spor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
