Fethiyespor ilk galibiyetini Serikspor deplasmanında 13. dakika golüyle aldı - Son Dakika
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Fethiyespor ilk galibiyetini Serikspor deplasmanında 13. dakika golüyle aldı

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Fethiyespor ilk galibiyetini Serikspor deplasmanında 13. dakika golüyle aldı
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2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor, Serikspor deplasmanında Mehmet Kaan Türkmen'in 13'üncü dakikadaki golüyle kazanıp ilk galibiyetini aldı, 4 puana ulaştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 3 puanın moral aşıladığını, seri yakalayıp üst sıralara çıkacaklarını söyledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor ilk galibiyetini aldı. İlk 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlılar, Serikspor deplasmanında tek golle kazanıp siftah yaptı. Maçın 13'üncü dakikasında Mehmet Kaan Türkmen'le fileleri havalandıran Fethiyespor 4 puana ulaştı. Kulübüyle sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan teknik direktör Sait Karafırtınalar da bu sezon ilk kez sevinmiş oldu. Alınan 3 puanın takıma büyük bir moral aşıladığını kaydeden tecrübeli teknik adam, seri yakalayıp üst sıralara dahil olacaklarını ifade etti. Fethiyespor bu hafta evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Sait KarafırtınalarMehmet KaanFethiyesporSeriksporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor ilk galibiyetini Serikspor deplasmanında 13. dakika golüyle aldı - Son Dakika
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