Fethiyespor ilk galibiyetini Serikspor deplasmanında 13. dakika golüyle aldı

Fethiyespor ilk galibiyetini Serikspor deplasmanında 13. dakika golüyle aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor, Serikspor deplasmanında Mehmet Kaan Türkmen'in 13'üncü dakikadaki golüyle kazanıp ilk galibiyetini aldı, 4 puana ulaştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 3 puanın moral aşıladığını, seri yakalayıp üst sıralara çıkacaklarını söyledi.
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor ilk galibiyetini aldı. İlk 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlılar, Serikspor deplasmanında tek golle kazanıp siftah yaptı. Maçın 13'üncü dakikasında Mehmet Kaan Türkmen'le fileleri havalandıran Fethiyespor 4 puana ulaştı. Kulübüyle sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan teknik direktör Sait Karafırtınalar da bu sezon ilk kez sevinmiş oldu. Alınan 3 puanın takıma büyük bir moral aşıladığını kaydeden tecrübeli teknik adam, seri yakalayıp üst sıralara dahil olacaklarını ifade etti. Fethiyespor bu hafta evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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