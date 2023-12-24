Fethiyespor Tatsız 1-3

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 24 Erzincanspor karşısında Gencer ve Muhammet Enes'in penaltıdan attığı gollerle 1-3 yenilirken, ev sahibi ekibin tek golü Selim'den geldi. Anagold Erzincanspor son 26 dakikayı 10 kişi oynarken, yenilgi Fethiyespor taraftarlarını üzüntüye boğdu.

Maçtan Notlar

Fethiyespor- Anagold24 Erzincanspor karşılaşmasını Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiyespor ve 24 Erzincanspor yöneticileri birlikte izlediler.

Fethiyespor'un Apaçi taraftar topluluğu takımlarına 90 dakika boyunca destek verirken, yaklaşık 15 kişilik konuk Erzincanspor taraftarı da karşılaşmayı izledi. Karşılaşma sırasında tribünlerden "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Pençe Kilit operasyonunda ki şehit askerlerimiz için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, istiklal marşımız söylendi. Karşılaşmayı Fethiye'nin İngiliz taraftarları renkli kostümler içinde izledi.

Fethiyespor'da kadro dışı bırakılan Berkay ile sakatlığı devam eden Selçuk ve Sezer kadroda yer almadı. Fethiyespor'da kaleci Enes, yedekler arasında otururken, kaleyi Anıl Demir korudu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Çınar'ın serbest vuruştan gönderdiği top, ceza alanı içerisinde kafalardan sekti. Kaleci Anıl'ı aşan topu önünde bulan Gencer yakından dokundu. Top filelerle buluştu. 0-1

30. dakikada Nurettin sol kanattan ceza alanına yaklaştı. Topu Abdullah'a gönderdi. Bu futbolcu topu müsait durumda ki Sinan ile buluşturdu. Sinan'ın yerden şutunu kaleci Hüseyin, yatarak iki hamlede önleyebildi.

44. dakikada Nurettin'in ceza alanı içerisine derinleme pasını Murat, gelişine vurdu. Top direğin yanından dışarıya gitti.

45. dakikada Ali'nin pasını Özkan, ceza alanı içerisinde düzeltip vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

46. dakikada Hasan, altıpasa indi. Sert vurdu. Köşeyi iyi tutan kaleci Anıl, gole izin vermedi.

58. dakikada Mert, orta sahada kaptığı topu savunma arkasına gönderdi. Ali, topu çizgide tutup penaltı noktasına çıkardı. Selim, topa gelişine vurdu. Top ağlarla kucaklaştı 1-1

86. dakikada Ziya, sağdan ceza alanına indi. Tam çizgi üzerinde savunma tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Fethiyesporlu futbolcular hakeme uzun süre itirazda bulundu.

87. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammet Enes, kaleci Anıl'ın solundan ağlara gönderdi. 1-2

90+5. Dakikada Enes, yaklaşık 30 metre topu sürüp kale önünde Bahadır'a aktardı. Bahadır boş kaleye topu yuvarladı. 1-3

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Doğukan Yıldırımx, Halil Tolgahan Demirx, Mehmet Kirişçioğlux

Fethiyespor: Anıl Demirx, Şahan Akyüzxx, Rıdvan Türkerx, Mehmet Sacit Yolcux, Burak Albayrakx, Selim Kayacıx, Nurettin Çakırx(Dk 75 Aykutx), Abdullah Balıkçıx (Dk 46 Apti Mertx), Ömer Mert Gündüzx(Dk 55 Beratx), Ramazan Çevikx(Dk 55 Alix), Murat Yılmazx

24 Erzincanspor : Hüseyin Koçxx, Kamil İçerxx, Özkan Yiğiterxx, Yusuf Onur Arıkanxxx, Gençer Cansevxx, Enes Yılmazxxx, Ziya Alkurtxx (Dk 90 Emirhanx), Çınar Tarhanxx (Dk 46 Bahadırxx), Ali Altınözxx (Dk 46 Furkanxx), Muhammed Enes Yılmazxxx, Hasan Kayaxx(Dk 67 Gökhanxx)

Goller: Dk 9 Gençer, Dk 87 Muhammet Enes, Dk 90 +5 Bahadır (24 Erzincanspor) Dk 58. Selim (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk 28 Burak, Dk 33 Nurettin, Dk 73 Mehmet Sacit, Dk 86 Murat (Fethiyespor) Dk 40 Özkan (24 Erzincanspor)

Kırmızı Kart: Dk 64 Özkan (24 Erzincanspor) Dk 90 Murat (Fethiyespor) - MUĞLA