Fethiyespor, Toros'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Fethiyespor, Toros'la sözleşme imzaladı

27.06.2022 15:54
Fethiyespor, Toros'la sözleşme imzaladı

Fethiyespor'un 3 yıl aradan sonra, TFF 2'nci Lig'e çıkmasının ardından İçel İdmanyurdu'yla anlaşan teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırmıştı.

Fethiyespor'un 3 yıl aradan sonra, TFF 2'nci Lig'e çıkmasının ardından İçel İdmanyurdu'yla anlaşan teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırmıştı. Fethiyespor 2021-2022 sezonu için, eski teknik direktörlerinden Mesut Toros ile yeniden sözleşme imzaladı. Fethiyespor'da daha önce iki farklı dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Toros ile anlaşılarak imzalar atıldı.

Fethiyespor'un 2014-2015 sezonunda görev alarak takımın düşme hattından çıkmasında büyük çabası olan Mesut Toros, geçen sezonda yani 2020-2021 sezonunda takım 3'üncü Lig'de liderlik koltuğunda otururken ayrılmış ve o sezon daha sonra aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'un dümenine geçerek, siyah-beyazlılara son haftalarda 9 puan geriden gelip bir şampiyonluk yaşatmıştı. Fethiyespor o yarışta ancak play-off'larda elenmişti. Mesut Toros, geçtiğimiz sezon Amedsportif ve Anagold Erzincanspor takımlarında görev yapmıştı.

Fethiyespor'un yeni sezonu için başkan Esat Bakırcı, yönetim kurulu üyeleri, Nurkaya Gündoğdu, Nacit Çatal, Önder Abdurrahim Önder, Metin Sevinç ile birlikte Seydikemer'in Seki yaylasında Mesut Toros ile yapılan görüşmeler sonuç verince, kulüp tesislerinde öğle saatlerinde karşılıklı sözleşme imzalanarak Mesut Toros resmen Fethiyespor Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Fethiyespor'un 2 Temmuz'da yapılacak olağanüstü kongresinin hazırlıkları da devam ederken, teknik direktör Mesut Toros, takım yapılanması ile ilgili çalışmalara da başladı.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, sözleşme imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, üç yıllık savaşın geride kaldığını takımı bir üst lige çıkardıklarını, şimdi olağanüstü kongre ile birlikte üç yıllık yeni bir bembeyaz sayfa başlatacaklarını belirterek," 3 yıllık bir savaştan sonra tekrar geldiğimiz yere, 2 .lige geri döndük. İnşallah bundan sonraki her şey Fethiye'mize hayırlı olur. Fethiye'miz için yapılacak çok şeyler var. Ben her zaman söylediğim gibi bu sene veya gelecek sene daha yükselerek takımı en iyi yere taşıyacağız. Öncelikle iyi bir yapılanma yapacağız. İyi bir takım hazırlamak istiyoruz. Bunun için daha önce tanıdığımız bu kulübe çok şeyler vermiş, hem yönetici arkadaşlarımızın sevgisini kazanmış, güvendiğimiz Mesut Toros'la ile tekrar yola devam ediyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Fethiyespor'da 3. dönem göreve geldiğini belirten Teknik Direktör Mesut Toros, "Bu benim Fethiyespor'da 3. dönemim. 2014-2015 o zaman ikinci ligdeydik 2020-2021 3. Ligde şampiyonluğa gidiyorduk. Bu senede tekrar anlaşmak nasip oldu. Tabii eve döndüğümüz için mutluyuz. Bu şehri çok iyi tanıyorum. Şehir beni çok iyi tanıyor. Birlikte biz enerji yaratarak Fethiyespor'u, bu ilk yılımızda bir yapılanma yılımızı olacak. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla da konuştuk. Tabii ki hedefi her zaman kovalayacağız. Yani bunun üstünde problemimiz yok. Dediğim gibi yapılanmaya güçlü bir şekilde odaklanıp iyi hazırlanarak, ligde elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

İki üç gün çok yoğun çalışarak plan ve programı hazırlayıp transferlere başlayacaklarını söyleyen Toros, " Daha önce bunları kısa net olarak konuştuk ama dediğim gibi şu 2-3 gün bizim için çok yoğun geçecek. Planlama programlama yapacağız. Kamp dönemi nasıl olacak? Neler yapacağız? Başlama tarihimiz zaten belli. Tabii ki kalan oyuncular var. Onlarla ilgili yönetim kurulunda bir fikrini alarak hep birlikte bir değerlendirme yapacağız. Tabii nokta transferlerimiz olacak mutlaka. 3. lig,2.'lig arasında mutlaka bir fark var. Ona göre transferlerini yapmaya çalışacağız. Benim her zaman söylediğim bir şey var. On numara futbolcu ama sekiz numara olsun ama karakterli oyuncular olsun. Benim düşüncem böyle, felsefem böyle ki her gittiğimiz yerde daha önceki yıllarda burada çalışırken, bunları başardık. Bir aile ortamı kurduk. Takım birlikteliğini kurmuştuk. ve bu başarıda en önemli etkenlerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Bu psikoloji pedagojidir. Yani kulübümüze layık olan futbolcuları kesinlikle kazandıracağımızı düşünüyoruz. ve onlardan da faydalanacağımızı düşünüyoruz. Başarılı bir sezondan sonra aynı şekilde Fethiyespor çok başarılı bir sezon geçirdi. Sonuçta şampiyon oldu. Ben de aynı şekilde bayağı katkı sağladım. Bu birliktelik beni mutlu etti. Tabii ki yani tercihler konusunda şimdi aranan hoca durumundayız. Ama tercihimizi gene fedakarlık yaparak her zamanki gibi başkanımız Esat Bakırcı'yı kırmayarak anlaştık. İnşallah hem Fethiyespor için hem bizler için hem takımımız için bu şehir çok güzel yerlere layık. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. - MUĞLA

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Fethiyespor'da Mesut Toros dönüyor Fethiyespor'da Mesut Toros dönüyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Toros Dağları, Mesut Toros, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor, Toros'la sözleşme imzaladı - Son Dakika

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