Fethiyespor, Uşakspor ve Muğlaspor\'dan İki Takviye Yaptı: Fatih Ok ile Okan Dernek İmzaladı

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlılar son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Ok ile Muğlaspor'da top koşturan ön libero Okan Dernek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Fethiyespor'umuz son olarak Uşakspor forması giyen Fatih Ok ile anlaşmaya varmıştır. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen Fatih Ok, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Fethiyespor'umuz son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan başarılı futbolcu Okan Dernek, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" denildi. Öte yandan geçen sezonu Fethiyespor'da geçiren savunma oyuncusu Onur Atasayar, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a transfer oldu. 68 Aksaray Belediyespor da Fethiyespor forması giyen hücum oyuncusu Muhammet Enes Erdem ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.