UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti.
Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'da futbolcular, antrenmana çıktığı esnada bu eşleşmeye dair yorumlarda bulundu. Yıldız isimler, genel olarak eşleşme hakkında heyecanlı olduklarını dile getirerek sırasıyla, "İyi eşleşme, kazanmamız lazım. Fenerbahçe iyi takım.", "Güzel değil mi? İyi rakip." ve "Güzel eşleşme. Heyecanlandım." yorumlarında bulundu.
Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi - Son Dakika
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