Hollanda Ligi'nin 26. haftasında oynanan Ajax- Feyenoord karşılaşmasında Orkun Kökçü, depremzedeler için hazırlanan bandı takmayan Dusan Tadic'in elini sıkmamıştı. Bu ikili, 5 Nisan'da oynanacak Hollanda Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi yine karşı karşıya gelecek iki futbolcunun vereceği görüntü merak konusu oldu. Feyenoord'un hocası Arne Slot, Orkun Kökçü ve Dusan Tadic hakkında açıklama yaptı.
Yeni bir durum yaşanmayacağını ifade eden Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, "Bu durum çok büyütüldü. Para atışı sırasında bir karışıklık olmuştu. Yarınki maçta ilk olarak Orkun elini uzatacak. Evimizde oynuyoruz ve bunu reddetmeyecek" dedi.
Son Dakika › Spor › Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor - Son Dakika