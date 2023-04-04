Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor

04.04.2023 18:07

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, depremzedeler için hazırlanan bandı koluna takmayan Ajax'in kaptanı Dusan Tadic'le yüzleşiyor. Sırp futbolcunun elini sıkmayan Orkun, Hollanda'da gündemini sarsmıştı. Yarın oynanacak maç öncesi Orkun'un Teknik Direktörü Arne Slot, "Bu durum çok büyütüldü. Yarın Orkun elini uzatacak. Bunu reddetmeyecek" şeklinde konuştu.

Hollanda Ligi'nin 26. haftasında oynanan Ajax- Feyenoord karşılaşmasında Orkun Kökçü, depremzedeler için hazırlanan bandı takmayan Dusan Tadic'in elini sıkmamıştı. Bu ikili, 5 Nisan'da oynanacak Hollanda Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

GÖZLER YİNE İKİLİDE

Maç öncesi yine karşı karşıya gelecek iki futbolcunun vereceği görüntü merak konusu oldu. Feyenoord'un hocası Arne Slot, Orkun Kökçü ve Dusan Tadic hakkında açıklama yaptı.

"BU DURUM ÇOK BÜYÜTÜLDÜ"

Yeni bir durum yaşanmayacağını ifade eden Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, "Bu durum çok büyütüldü. Para atışı sırasında bir karışıklık olmuştu. Yarınki maçta ilk olarak Orkun elini uzatacak. Evimizde oynuyoruz ve bunu reddetmeyecek" dedi.

YORUMLAR
500

Orkun Kökçü, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Sevil Atasoy'dan dikkat çeken itiraf: Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım
17:39 Mağlubiyet yüzü görmediler! Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması için 9 puan yeterli
17:41 Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor
17:35 Depremzedeler için hazırlanan bandı takmamıştı! Orkun, elini sıkmadığı Tadic'le tekrar yüzleşiyor
17:37 Sırrı Süreyya Önder'den vekillik kararı! İşte aday olduğu il ve parti
17:31 Sırrı Süreyya Önder Meclis'e geri dönüyor! İşte aday olduğu parti ve il
17:17 Dünya şampiyonu boksöre doping cezası! Amir Khan spordan 2 yıl men edildi
17:01 Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor
16:52 Kontrolden çıkan lüks araç ağaca çarptı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
16:52 Lüks cip kontrolden çıkarak ağaca tosladı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 18:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzedeler için takılması istenen bandı takmamıştı! Orkun ile Tadic yeniden karşı karşıya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement