Feyyaz Uçar'dan Trabzonspor'a Cevap

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına cevap vererek, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakem de öyle bir forma görmedik. Mağdur taraf olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Maç temposuz geçti. Yüksek tempolu bir maç izleyemedik. 12. dakikadan sonra oyun tek kale bir maça döndü. Nemden olsa gerek, zaman zaman oyuncuların hareketleri yavaş kaldı. Aynı şey rakip için de mevcuttu. Bu şartlarda 1 puan olabilir ama maçın genel olarak bakıldığında üstün taraf bizdik. Bu anlamda 2 puan bırakmış olduk" diye konuştu.

" Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek"

Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın karşılaştığı sert müdahalelere dikkat çeken Uaçr, "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek, merak ediyoruz. Bu oyuncunun futbol hayatını bitecekse biz ne yapacağız. Ciddi bir yatırım yaptık" şeklinde konuştu. VAR sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Feyyaz Uçar, "VAR'da görülüyor ancak karar uygulanıyor. Hakemden memnun değiliz. 50 yıldır hakemlerden memnun değiliz, sadece bugün değil. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum ama mağduruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonunda yaptığı, 'Hakem Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu' açıklamasına yanıt veren Uçar, "Bizim formamız siyah-beyaz, hakem de öyle bir forma görmedik. Mağdur taraf olduğumuzu düşünüyorum. Masuaku'nun pozisyonu da var. Hakem yorumcuları gereğini söyleyeceklerdir" dedi. - TRABZON