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Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi - Son Dakika
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Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor maçından sonra hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert tepki göstererek VAR sisteminin işleyişini eleştirdi. Uçar, Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dikkat çekerek hakemlerin maçları düzgün yönetmesini istedi. Hakemlere ve VAR sistemine tepki gösteren Uçar, "Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin" dedi.

Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi
28.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:49
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Sivasspor maçından sonra hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert tepki gösterip çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"VAR'DA NELER OLUYOR ANLAMIYORUZ"

Maç sonu ateş püsküren Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" dedi.

"SABRIMIZ TAŞTI"

Açıklamalarına devam eden Uçar ayrıca, "Tepkimiz bugüne değil. Niye bunlar hep Beşiktaş'a oluyor. Biz hakemden gol yiyen takımız. Aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var. Sabrımız taştı! Maçın skoruna direkt etki eden şeyler bunlar. Bu hafta yönetin kurulumuzla bir briefing sunacağız. Bir eski değerli hakem, rapor verecek. Bugüne kadar olan şeyleri toplamış. Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok! Doğru yönetime ihtiyacı var. Bundan sonra hakemle ilgili her şeyi paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

"TOKAT VE AİLESİ BİZİ YAKTI"

VAR hakemi Serkan Tokat'a da sert tepki gösteren Uçar, "VAR'da kim var, Serkan Tokat, Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen'in firikik golünde elle topu kesti rakip ama golü verdi. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyükleri çekti, babasından biz çektik. Hala çekiyoruz. Türk futbolu için bunlardan kurtulalım. Rakip de haklı kendince. Düzgün yönetin bunu abi. Bu kadar zor mu?" dedi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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