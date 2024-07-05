FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Yarı Final Takımları Belli Oldu

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan Türkiye, Yeni Zelanda, ABD ve İtalya yarı final bileti aldı.
Yarı finalde yarın saat 17.00'de Yeni Zelanda-ABD ve saat 20.00'de Türkiye-İtalya karşılaşmaları oynanacak. Bu maçları kazanan ekipler, finale yükselecek.
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