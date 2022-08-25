Letonya-Türkiye maçının ardından

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, savunmada büyük sıkıntı yaşadıklarını ve Letonya'nın olağanüstü bir performansa imza attığını söyledi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Savunmada sıkıntılarımız olduğunu biliyorduk. Hazırlık döneminde bunu görüyorduk. Pota altı savunmasında ciddi sıkıntılarımız vardı. Ancak savunmamızın aksamasının dışında Letonya'nın olağanüstü bir oyunu vardı. Uzun zamandır bu kadar iyi bir şut yüzdesi yakalayan ve tempolu oynayan bir takım görmedim. Bu atmosferde kim olsa maçı kazanması mucize olurdu." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü periyodun ortasına kadar tek hanelerde kalmaya devam ettik." diyen Ergin Ataman, "İyi şutlar soktuk ama Porzingis, pota altına yaptığı bloklarla hücumda bizi tıkadı. Letonya da hızlı hücumlardan bulduğu 3 sayılık basketlerle bizi nakavt etti. Resmen nakavt olduk. Letonya'nın bugün oynadığı basketbol sıra dışı ve olağanüstüydü. Maalesef 3. periyodun ortasında maçı kaybettiğimizi gördükten sonra Sırbistan maçına oyuncularımızı saklamak durumunda kaldık ve fark oluştu." diye konuştu.

Milli oyuncu Cedi Osman ise Letonya karşısında istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayarak, "Zor maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı böyle bir atmosfer, en iyi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Bugün bunu yapamadık. Letonya'ya cevap veremedik. Çok kolay sayılar buldular. Biz de çok zorlandık. Bizden daha sert oynadılar. Bizim için güzel bir ders oldu. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maç da sert geçecek. Bir an önce toparlanıp Sırbistan mücadelesine en iyi şekilde hazırlanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.