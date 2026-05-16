FIBA Avrupa Genel Kurulu İzlanda'da Yapıldı

16.05.2026 19:33
Reykjavik'teki toplantıda Avrupa basketbolunun geleceği ve gençlik organizasyonları değerlendirildi.

FIBA Avrupa Genel Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre toplantılara TBF'yi temsilen genel sekreter Dr. Serhan Antalyalı katıldı.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa başkanlığında düzenlenen ve Avrupa basketbolunun geleceğine yönelik önemli başlıklar ele alındığı toplantılara FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak da katıldı.

Toplantılarda milli takım organizasyonları, kulüp organizasyonları, altyapı turnuvaları ve gelişim programlarına ilişkin güncel süreçler değerlendirilirken Avrupa basketbolunun sürdürülebilir gelişimine yönelik projeler hakkında federasyon temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik organizasyonları kapsamında 2027 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın (A veya B Klasmanı) Portekiz'in Matosinhos kentinde, 2028 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın (A Klasmanı) ise Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantılarda ayrıca FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi, Berlin'de gerçekleştirilen FIBA Hall of Fame töreni ve FIBA gelişim programlarının yeni dönem planlamaları da gündeme geldi.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde düzenlenen Genel Sekreterler Toplantısında ise Avrupa'daki federasyonların günlük basketbol operasyonlarına yönelik transferler, oyuncu uygunluğu, hakemlik süreçleri ve gelişim programlarına erişim gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı.

Bir sonraki FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısının kasım ayında Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Kaynak: AA

