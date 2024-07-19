FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri Almanya'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK ve Lowen Braunschweig ile mücadele edecek. Bursaspor ise Casademont Zaragoza ve Anorthosis Famagusta-Visit Malta Starlites Naxxar eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak. Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek, Dinamo Banco di Sardegna ve Sporting-Spirou Basket eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kupada 10 grupta 40 takım yer alacak ve gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek.

19.07.2024 15:57
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Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Lowen Braunschweig (Almanya) ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) -Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak.

İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz)-Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda mücadele edecek.

Kupada 10 grupta 40 takımın yer alacağı normal sezonda, gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek.

Gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak.

Eleme maçları 24-27 Eylül'de, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Son Dakika

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