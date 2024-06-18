FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu takımları açıklandı - Son Dakika
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu takımları açıklandı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2024-2025 normal sezonunda Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'nın doğrudan yer alacağını duyurdu. Aliağa Petkimspor ise eleme turunda mücadele edecek. Toplamda 28 takımın yer alacağı ligde, eleme aşamasını geçen 4 takım da mücadele etme hakkı kazanacak. Organizasyonun normal sezonu 1 Ekim'de başlayacak ve kura çekimi 26 Haziran'da yapılacak.

18.06.2024 21:39
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2024-2025 normal sezonunda doğrudan yer alacak takımları açıkladı.

BCL'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka normal sezon gruplarında yer alacak. Aliağa Petkimspor ise normal sezonda yer almak için eleme turunda mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 28 takım doğrudan katılacak, eleme aşamasını geçen 4 takım da ligde oynamaya hak kazanacak.

Eleme turu eylül ayı ortasında gerçekleştirilecek organizasyonun normal sezonu ise 1 Ekim'de başlayacak.

Normal sezon grupları ve eleme turu turnuvalarının kura çekimi ise 26 Haziran Çarşamba günü İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu takımları açıklandı - Son Dakika
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