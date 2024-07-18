FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup kuraları çekildi - Son Dakika
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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup kuraları çekildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonu grupları belli oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring J Grubu'nda mücadele edecek. Çağdaş Bodrumspor ise eleme maçlarında Almanya temsilcisi Osnabrück ile karşılaşacak.

18.07.2024 15:07
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon grup kuraları çekildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda turnuvanın 2024-2025 sezonu grupları belli oldu.

Turnuvada 2 kez şampiyonluk yaşayan (2009, 2018) Galatasaray Çağdaş Faktoring, J Grubu'nda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz), KP TANY Brno (Çekya) ve BAXI Ferrol (İspanya)/Battipaglia (İtalya) arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Çağdaş Bodrumspor ise Almanya temsilcisi Osnabrück ile eleme müsabakaları oynayacak. Bodrum temsilcisi, rakibine üstünlük sağlaması durumunda Hozono Global Jairis (İspanya), Panathinaikos (Yunanistan) ve AZS UMCS Lublin (Polonya) ile B Grubu'nda yer alacak.

Turnuvada 48 takım, 4'erli 12 grupta mücadele edecek. Eleme maçları 19-26 Eylül'de yapılacak. Grup müsabakaları ise 9 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Almanya, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

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