FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin ve Avustralya çeyrek finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme maçları tamamlandı. Çin, Porto Riko'yu 75-72 yenerken; Avustralya, İtalya'yı 82-80 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme maçları tamamlandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın 6. gününde iki karşılaşma oynandı.
Günün ilk maçında Çin, Porto Riko'yu 75-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer mücadelede ise Avustralya, İtalya'yı 82-80 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Dünya Kupası'nda bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:
12.30 ABD-Macaristan
15.30 Çin-Fransa
18.45 Belçika-Almanya
21.45 Avustralya-İspanya
Kaynak: AA
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