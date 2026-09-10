FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin ve Avustralya çeyrek finale yükseldi

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme maçları tamamlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın 6. gününde iki karşılaşma oynandı.

Günün ilk maçında Çin, Porto Riko'yu 75-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer mücadelede ise Avustralya, İtalya'yı 82-80 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Dünya Kupası'nda bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:

12.30 ABD-Macaristan

15.30 Çin-Fransa

18.45 Belçika-Almanya

21.45 Avustralya-İspanya