FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in resmi logosu tanıtıldı - Son Dakika
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FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in resmi logosu tanıtıldı

FIBA Kadınlar EuroBasket 2025\'in resmi logosu tanıtıldı

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosu, 2023 turnuvasının öncesinde açıklanan Kadınlar EuroBasket kupasının güzelliğini ve gücünü yansıtan canlı renklerle birlikte tanıtıldı. Logoda dört ev sahibi ülkenin marka kimliği ve final turuna hazırlanan şehirlerin özel renk desenleri yer aldı. Kadınlar EuroBasket 2025, dört ülkede düzenlenecek ve ilk kez ortak ev sahipliği formatı uygulanacak.

09.03.2024 15:04
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2025'in resmi logosu tanıtıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosunun tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğin görsel kimliğinde, 2023 turnuvası öncesinde açıklanan Kadınlar EuroBasket kupasının güzelliğini, zarafetini ve gücünü zarif gümüş tonuyla bir araya getiren canlı renkler yer aldığı bildirildi. Logoda 40. organizasyona ev sahipliği yapacak Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın temel marka kimliğinin önemli unsurları ve final turuna hazırlanan Brno, Hamburg, Pire ve Bologna şehirlerinin her birine ait özel renk desenlerde yer aldı.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, logoyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "FIBA Kadınlar EuroBasket 2025, Avrupa'daki en önemli kadın basketbol müsabakasıdır ve hazırlıklar devam ederken etkinliğin heyecanını yakalamak önemlidir. Logo, FIBA ile yakın iş birliği içinde seçildi. Dört ev sahibi var ve hepimiz onların bu logoda bir araya gelmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar EuroBasket, ilk kez dört ülkede düzenlenecek. Etkinlikte 2015 yılında ortak ev sahipliği formatını uygulanmış ve daha önceki beş turnuvanın dördüne iki ülke ev sahipliği yapmıştı.

Belçika, 2023'te ilk kez şampiyon olmuştu ve bir sonraki şampiyon Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Stadyumu'nda belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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