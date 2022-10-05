Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AEK maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AEK maçını değerlendirdi Açıklaması

05.10.2022 12:30
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AEK maçını değerlendirdi Açıklaması

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı ve Yunan ekibi AEK'yi konuk ettiği B Grubu ilk maçını 91-88 kazanan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, önemli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı ve Yunan ekibi AEK'yi konuk ettiği B Grubu ilk maçını 91-88 kazanan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, önemli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, güçlü rakipleri AEK karşısında zor bir müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Yeni bir kadro olduklarını hatırlatan Sarıca, "Bu tabii ki mazeret değil ama bir gerçek. Dolayısıyla yeni oyuncularla, AEK gibi bir takıma karşı taraftarımızdan yoksun oynamak bizim için zordu. Önemli bir galibiyet aldık. Zaman zaman savunma kısmında aksadık. Basit hatalar yaptığımız anlar oldu. Hücumda yüzdelerimiz ve top paylaşımımız çok iyiydi. Tecrübeli bir rakibe karşı oynadığımız için maçı koparamadık ama kazanmak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bir iç saha maçını daha seyircisiz oynayacaklarını hatırlatarak, "Evimizde hata yapmamak bizim için önemli. Daha iyi olacağız. Hep beraber daha çok konuşacağız, çalışacağız ve eksik olan yerleri düzelteceğiz." dedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray Nef ile karşılaşacak.

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İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AEK maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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