FIBA Şöhretler Müzesi 2025 Sınıfını Açıkladı - Son Dakika
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FIBA Şöhretler Müzesi 2025 Sınıfını Açıkladı

Pau Gasol, Dawn Staley ve Mike Krzyzewski, FIBA Şöhretler Müzesi 2025 sınıfında yer aldı.

17.01.2025 12:46
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) FIBA Şöhretler Müzesi 2025 sınıfında Alphonse Bile, Andrew Bogut, Leonor Borrell, Pau Gasol, El Khatib, Ticha Penicheiro, Ratko Radovanovic, Dawn Staley ve Mike Krzyzewski yer aldı.

FIBA FIBA Şöhretler Müzesi 2025 sınıfında yer alacak isimleri açıkladı. İspanya'nın efsanesi Pau Gasol, ABD'den birçok şampiyonluğu olan Dawn Staley ve deneyimli antrenör Mike Krzyzewski, Şöhretler Müzesi sınıfına seçilen isimlerden oldu.

Pau Gasol, İspanya için sahada liderlik sergileyerek büyük başarılar elde etti. Gasol, 2006 FIBA Dünya Kupası'nda en değerli oyuncu seçilip, 5 kez Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı ve 3 madalya kazandı. Pau Gasol ayrıca 3 Eurobasket şampiyonluğu ve Los Angeles Lakers ile 2 NBA şampiyonluğu elde etti.

Dawn Staley, ABD ile 1998 ve 2002 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazandı. Staley, Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın madalya kazandı ve 2004 Atina'da bayrak taşıyıcıydı. Sporculuk kariyerinde toplam 10 altın madalya kazandıktan sonra antrenörlüğe geçen Dawn Staley, FIBA Kadınlar Dünya Kupası 2018 ile 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ABD'yi altın madalyaya taşıdı.

Mike Krzyzewski, 2006 Dünya Kupası'ndaki yarı final yenilgisinden sonra ABD'yi zirveye taşıdı. 2008 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Krzyzewski, 2010'da Türkiye'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi şampiyonluğa ulaştırdı.

2025 sınıfının her üyesi, 17 Mayıs'ta Bahreyn'de düzenlenecek FIBA Kongresi'nde yapılacak törenle onurlandırılacak.

FIBA Şöhretler Müzesi 2025 sınıfını oluşturan adayların tam listesi şöyle:

Basketbolcular

Alphonse Bile (Fildişi Sahili)

Andrew Bogut (Avustralya)

Leonor Borrell (Küba)

Pau Gasol (İspanya)

El Khatib (Lübnan)

Ticha Penicheiro (Portekiz)

Ratko Radovanovic (Sırbistan)

Dawn Staley (ABD)

Antrenör

Mike Krzyzewski (ABD) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIBA Şöhretler Müzesi 2025 Sınıfını Açıkladı - Son Dakika

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