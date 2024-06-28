FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Spor

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımın Kadrosu Açıklandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar, Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak. İlk maçlarını Yeni Zelanda'ya karşı oynayacaklar.

28.06.2024 16:01
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Ay-Yıldızlılar, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçında 29 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların sporcu listesi şu şekilde:

"Ahmet Aldın Türkoğlu, Ahmet Arda Aydın, Anıl Alyanak, Atahan Akbaş, Cengiz Sarp Coşkun, Derin Can Üstün, Emirhan Serbest, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Mete Paçacı, Rezon Elezay, Yavuz Selim Kara" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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