FIFA Arena Projesi Türkiye\'de Başladı

Çocukların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp, futbolun çekim merkezini artırma düşüncesiyle hayata geçirilen "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılışı yapıldı.

Riva'da bulunan Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, eski TFF başkanları Şenes Erzik, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Türkiye'de bugüne kadar depremden etkilenen bölgeler başta olmak üzere 11 adet saha tamamlandı. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda bulunan saha, açılışı yapılan 9'uncu saha oldu. Riva'daki saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası oldu.

Osman Aşkın Bak: "Sayın Infantino'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Projesini destekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbol ailesi olarak çok güzel bir proje için bir arada olduklarını belirtti.

Herkesin Dünya Kupası maçlarını beklediğinin altını çizen Bakan Bak, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımımızı, teknik ekibi, sporcuları tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, sporu çok yakından takip ediyor. Dün ÇBK Mersin, Avrupa şampiyonu oldu. Çok başarılı organizasyonlar yapıyoruz. Futbolu seven bir ülkeyiz. FIFA Arena da çok güzel bir proje. Bu okul, bakanlığımıza bağlı teşkilat tarafından yapıldı. Bahçesine de FIFA Arena sahası yapıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugüne kadar 3 bin 984 halı saha yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Gördüğünüz her yere, okul bahçesine spor tesisi yapacaksınız.' talimatı verdi bizlere. Kendisinin vizyonuyla bunu ileri noktalara götürüyoruz." diye konuştu.

Futbola hizmet eden bütün federasyon başkanlara teşekkür eden Bakan Bak, "İnşallah millet olarak Dünya Kupası'nda gururlanacağız. Bu jenerasyona çok güveniyoruz. Teknik direktörümüz Montella'ya da güveniyoruz. Ayrıca 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da İtalya'yla beraber organize ediyoruz. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finali Türkiye'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, A Milli Futbol Takım'nın Dünya Kupası maçlarında millileri yerinde destekleyeceklerini de vurgulayarak "Grup maçlarının ardından yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyoruz. Sayın Infantino'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Projesini destekliyoruz. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Infantino: "Şenes Erzik birçok heyecan verici sayfalar yazmış, Türk futbolunun efsanelerindendir"

FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuşmasında A Milli Futbol Takımı'nı Dünya Kupası'na katılım sağladığı için tebrik etti.

Milli takımın bu başarısıyla futbolu seven herkesin sevindiğinin altını çizen Infantino, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanı, Sayın Başkan Hacıosmanoğlu ve zamanında birlikte çalıştığımız Şenes Erzik için bir alkış alabilir miyiz? Şenes Erzik birçok heyecan verici sayfalar yazmış, Türk futbolunun efsanelerindendir. Ama kendisi aynı zamanda birçok alanda benim mentörüm olmuştur. Kendisiyle çok güzel anılarımız oldu. Aynı zamanda TFF'nin eski başkanlarını da selamlıyorum. Bugün burada olmak büyük memnuniyet. Türk futbol topluluğunun burada olduğunu görmek çok güzel. Ben bir İtalyan olarak Montella için de alkış göndermek istiyorum. 24 yıl sonra Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'da bulunduğu için mutlu olduğunu yineleyen Infantino, "Biraz önce sayın başkanla da konuşuyorduk, medeniyetleri temsil eden bir şehir ve bir ülke varsa, bu da Türkiye ve İstanbul'dur. Bugün burada bulunmamızın sebebi FIFA Arena projesi çerçevesinde saha açılışını yapmak. Dünyanın tüm ülkelerinde en az 1000 saha açmak istiyoruz. Türkiye'de şu anda 11 tanesi tamamlandı. Özellikle deprem bölgesine çok odaklandık. Ufak da olsa bir katkı yapmayı hedefledik. Orada zorlu dönemlerden geçen çocuklara futbol armağan ederek yüzlerini güldürmeyi amaçladık. Türkiye'de 60 saha planlıyoruz ama belki daha fazla olabilir, 100 olabilir. Birlikte bunu da başarabiliriz. Bu sahaların inşasına destek olacak ortakları bulacağımıza eminim. Buradaki saha çok güzel. En önemlisi buradaki çocuklara fırsat tanımış oluyoruz. Kenan Yıldız gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, Arda Güler gibi yıldız olmak bütün çocukların hayali." açıklamasında bulundu.

Çocukların yüzlerinin gülmesinin Dünya Kupası'nı her gün kazanmak anlamına geldiğini dile getiren Infantino, şöyle konuştu:

"Tüm katkılarınız, gösterdiğiniz ortaklık için çok teşekkür ediyorum. Kalbim kesinlikle Türkiye'yle atıyor. Sadece kebabı çok sevdiğim için değil, bunun başka birçok sebebi var. Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçlarını izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gruplarda 3 maç oynanacak, eminim ki Türkiye çok maç oynayacaktır. Kupaya giden yolda 8 maç oynanacak. Eminim harika bir turnuva olacak. Türk futbolunun böylesine tarihi bir döneminde FIFA başkanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum."

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuşmasının ardından okuldaki çocuklarla "Türkiye" tezahüratı yaptı.

Hacıosmanoğlu: "Bu ve benzeri yatırımlar, yarının rol modelleri ile yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacak"

Organizasyonda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "FIFA Arena" projesinin Türkiye açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın verdiği gururla açılış yaptıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, "Bu anlamlı günde Sayın Infantino'yu konuk ediyoruz. 62 gün sonra başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda da biz onun misafiri olacağız. Dünya Kupası'nı, başarı çıtamızı daha da yukarı taşımak için fırsat olarak görüyoruz. Milli takımımız, 2002'de olduğu gibi bu büyük sahnede bir kez daha tarih yazacaktır." ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Infantino'nun projesinin çocukların ve gençlerin hayallerini yeşerteceğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu ve benzeri yatırımlar, yarının rol modelleri ile yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacak. FIFA Arena projesi, geçen yıl FIFA Başkanı Sayın Infantino'nun duyurusuyla başladı. Gençlerin spora sürekli ve güvenli erişimini hedefleyen bu girişime şimdiye kadar 100 ülke katıldı. 2031 yılına kadar en az 1000 saha yapımını hedefleyen bu projede yer alan ilk federasyonlardan biri de biz olduk." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de 60 FIFA Arena sahası yapılacağını sözlerine ekleyen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Bugüne kadar sahalardan 11'i tamamlandı. İlk 8 saha, hepimizi derinden yaralayan depremden en çok etkilenen illerimizde açıldı. O sahalar, çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmanın yanı sıra, gençlerimizin güvenli buluşma noktaları oldu. Travmaların aşılmasına ve yaraların sarılmasına katkı sağladı. Tamamlanan iki sahamızı da kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Spor ülkesi olma yolunda, bu ve benzeri projelerle gençlerimizin spora erişimini artırmaya, futbolun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda açtığımız saha, sevgili gençlerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoılu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. Konuşmaların ardından sahaya geçen protokol, açılış kurdelesini birlikte kesti.