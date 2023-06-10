Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti.
FIFA Başkanı Infantino, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde yanında bulundu.
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, hediyelerle geldi - Son Dakika