Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, hediyelerle geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, hediyelerle geldi

10.06.2023 19:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti. FIFA Başkanı Infantino, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde yanında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, iki hediyeyle geldi

İKİ HEDİYE İLE GELDİ

FIFA Başkanı Infantino, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, iki hediyeyle geldi

BÜYÜKEKŞİ DE KATILDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde yanında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, iki hediyeyle geldi
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino, hediyelerle geldi - Son Dakika
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