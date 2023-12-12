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Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı - Son Dakika
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Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün akşam Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Infantino, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, futbolda şiddete yer olmadığını ifade etti. ''Hakemler olmazsa, futbol olmaz'' diyen Infantino, ilgili makamlara, bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlama çağrısı yaptı.

12.12.2023 - 17:45,  Güncelleme: 17:51
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün akşam oynanan Ankaragücü- Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınayarak yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" dedi.

FIFA Başkanı Infantino, hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınayıp bir de çağrı yaptı

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İlgili kurumlara seslenen başkan, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

FIFA Başkanı Infantino, hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınayıp bir de çağrı yaptı
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler\'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • ALI YANIK: Reklamın iyisi kötüsü olmaz, Ülkemizin ismini duymayanlardan bu vesileyle duymuş oldu, ya böyle çirkin olaylar ile veya da kötü ekonomi ile nam yapıyoruz Yanıtla 5 1
  • baltasar guzman: muhaha zuhaha Yanıtla 0 4

Halil Umut Meler, Gianni İnfantino, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı - Son Dakika
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