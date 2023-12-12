Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler\'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün akşam oynanan Ankaragücü- Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınayarak yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" dedi.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İlgili kurumlara seslenen başkan, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.