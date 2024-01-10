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Ajax'ın eski futbol direktörü Marc Overmars'a çalışma yasağı - Son Dakika
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Ajax'ın eski futbol direktörü Marc Overmars'a çalışma yasağı

Ajax'ın eski futbol direktörü Marc Overmars, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Hollanda'nın spor disiplin kurulu ISR tarafından iki yıl süreyle futbol dünyasında çalışma yasağına çarptırıldı. Overmars, bir kadın çalışana uygunsuz mesajlar gönderdiğini itiraf ederek Belçika kulübü Royal Antwerp'ten istifa etmişti. Bu yasak, futbolcu transfer döneminde Overmars'ın oyuncu alım satımını denetleme yetkisini de engelleyecek.

Ajax\'ın eski futbol direktörü Marc Overmars\'a çalışma yasağı
10.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 17:09
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Ajax'ın eski futbol direktörü Marc Overmars, geçen yıl Belçika'da görev yaptığı sırada bir kadın çalışanı taciz ettiği gerekçesi iki yıl süreyle futbol dünyasında çalışma yasağına çarptırıldı.

Yasağın bir yılını kapsayan kısmı geçici olarak uygulanmış olup Overmars, kurallara bir daha ihlal etmemesi koşuluyla 12 ay sonra işine geri dönebilecektir.

Overmars, 2022'nin Mart ayında Ajax'tan ayrıldıktan altı hafta sonra Belçika kulübü Royal Antwerp'e katılmıştı. Ancak bu süre zarfında, kendisinin bir kadın çalışana uygunsuz mesajlar gönderdiğini ve bu mesajlar arasında istenmeyen özel fotoğrafların da bulunduğunu itiraf etmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Bu yasak, Overmars'ın mevcut rolünde en yoğun dönemlerden biri olan Ocak transfer penceresinin geri kalanında Antwerp'te oyuncu alım satımını denetleme yeteneğini kaybetmesine neden olacaktır.

Overmars, FIFA'ya itiraz edebilir ve aynı zamanda Belçika iş yasaları kapsamında yasakla ilgili bir itirazda bulunma hakkına sahip olabilir, dedi Amsterdam'daki VU Üniversitesi'nde spor hukuku profesörü Marjan Olfers, NPO'ya açıklamasında.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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