Ajax\'ın eski futbol direktörü Marc Overmars\'a çalışma yasağı

Ajax'ın eski futbol direktörü Marc Overmars, geçen yıl Belçika'da görev yaptığı sırada bir kadın çalışanı taciz ettiği gerekçesi iki yıl süreyle futbol dünyasında çalışma yasağına çarptırıldı.

Yasağın bir yılını kapsayan kısmı geçici olarak uygulanmış olup Overmars, kurallara bir daha ihlal etmemesi koşuluyla 12 ay sonra işine geri dönebilecektir.

Overmars, 2022'nin Mart ayında Ajax'tan ayrıldıktan altı hafta sonra Belçika kulübü Royal Antwerp'e katılmıştı. Ancak bu süre zarfında, kendisinin bir kadın çalışana uygunsuz mesajlar gönderdiğini ve bu mesajlar arasında istenmeyen özel fotoğrafların da bulunduğunu itiraf etmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Bu yasak, Overmars'ın mevcut rolünde en yoğun dönemlerden biri olan Ocak transfer penceresinin geri kalanında Antwerp'te oyuncu alım satımını denetleme yeteneğini kaybetmesine neden olacaktır.

Overmars, FIFA'ya itiraz edebilir ve aynı zamanda Belçika iş yasaları kapsamında yasakla ilgili bir itirazda bulunma hakkına sahip olabilir, dedi Amsterdam'daki VU Üniversitesi'nde spor hukuku profesörü Marjan Olfers, NPO'ya açıklamasında.