FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

Geniş Video İzle

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, VAR sisteminin saha içinde daha da etkin olmasını istedi. Mevcut sistemde VAR'ın ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya müdahale edememesi ve köşe vuruşlarına karışamaması gibi durumlar değiştirilecek. IFAB'ın bu talebi FIFA tarafından olumlu karşılandı ve 1 Mart'ta Zürih'te yapılacak toplantı öncesi sinyaller verildi.

12.02.2025 14:32  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile görüşerek ilginç bir talepte bulundu. VAR sistemini genişletip, geliştirmek isteyen IFAB, teknolojinin saha içine daha da karışmasını istediğini söyleyerek FIFA'yı ikna etti.

VAR HER ŞEYE KARIŞACAK

Şu anda bulunan mevcut sistemde ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya VAR müdahale edemiyordu. IFAB, bu sistemin değiştirilip VAR'ın karışması ve uyarılarda bulunması konusunda FIFA'yı ikna etti. Bir diğer konu ise köşe vuruşları. VAR'ın artık köşe vuruşlarına dahi karışabileceği konusu FIFA'ya önerildi. FIFA, bu konuya da sıcak baktığını IFAB'a bildirerek 1 Mart'ta Zürih'te yapılacak toplantı öncesi sinyalleri verdi.

"ARTIK MAÇLARDA HAKEM OLMAYACAK"

IFAB ve FIFA'nın yaptığı bu görüşmenin ardından futbolseverler, 'maçlarda artık hakem olmayacak' şeklinde yorumlar yaptı.

FIFA\'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

Teknoloji, Var Odası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Sözata:
    Bence Süper Ligdeki bütün maçları ACUN yönetsin VAR' da da Ali Baba olsun..Zurihteki toplantı' da bu da görüşülüp karara baglansın... Ayrıca SORVİVOR bundan sonra Lige uyarlansin ve takımlar ACUN'un hazırlayacağı parkurlarda top sektirerek yarişsın ve Fenevbahçe ilk 5 hafta dokunulmaz olsun..Bir de ACUN istediği takımı diskalifiye etme hakkına sahip kılınsın.. 26 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ lige ambargo koyacak desenize, dönerbahcemle 5saray bitecek :)) 4 14 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    1000 tane kamera koyun her açıdan görsün, yapay zeka ile hakemsiz sisteme geçilsin 18 0 Yanıtla
  • İbrahim:
    fblilere alıştıra alıştıraca söyleyin şok olmasınlar. tüm transferleri orada yapıyorlar hepsi ellerinden alınacak diyosunuz 14 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dönerbahcem kimi ayarlicak o zaman galibiyeti unutacak :))) 7 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Keşke Türkiyede Olsa 16 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray bir daha galibiyet yüzü göremez desenize artık zaten yarın az alkmar saplıycak 6 6 Yanıtla
  • İbrahim:
    fbliler üzgün :D:DDD 5 2 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Var yakın mesafe pozisyonları TV başından anlık nasıl karar verecek? Her pozisyonda beklicez mi yalan haber. 3 1 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Futbolda sahtekarlık biteceği için şikesaraylılar nasılda kudurmaya üzülmeye başladılar hemen 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.