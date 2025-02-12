FIFA\'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

Spor

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile görüşerek ilginç bir talepte bulundu. VAR sistemini genişletip, geliştirmek isteyen IFAB, teknolojinin saha içine daha da karışmasını istediğini söyleyerek FIFA'yı ikna etti.

VAR HER ŞEYE KARIŞACAK

Şu anda bulunan mevcut sistemde ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya VAR müdahale edemiyordu. IFAB, bu sistemin değiştirilip VAR'ın karışması ve uyarılarda bulunması konusunda FIFA'yı ikna etti. Bir diğer konu ise köşe vuruşları. VAR'ın artık köşe vuruşlarına dahi karışabileceği konusu FIFA'ya önerildi. FIFA, bu konuya da sıcak baktığını IFAB'a bildirerek 1 Mart'ta Zürih'te yapılacak toplantı öncesi sinyalleri verdi.

"ARTIK MAÇLARDA HAKEM OLMAYACAK"

IFAB ve FIFA'nın yaptığı bu görüşmenin ardından futbolseverler, 'maçlarda artık hakem olmayacak' şeklinde yorumlar yaptı.