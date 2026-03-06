FIFA'dan devrim gibi karar! Dünya Kupası'nda maçlar duracak yerine o başlayacak - Son Dakika
06.03.2026 09:16
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda her devrede 3 dakikalık zorunlu mola uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor. "Su molası" olarak açıklanan bu uygulama sırasında yayıncı kuruluşlar reklam yayını yapabilecek.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda futbolun alışılmış akışını değiştirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Turnuvadaki tüm maçlarda her iki devrede de zorunlu mola verilecek ve bu sürede yayıncı kuruluşlara reklam yayını için alan açılacak.

HER DEVREDE ZORUNLU MOLA

Yeni düzenlemeye göre Dünya Kupası'nda oynanacak tüm karşılaşmalarda 45 dakikalık devrelerin ortasında 3'er dakikalık zorunlu "su molası" verilecek. Resmi açıklamada bu uygulamanın futbolcuların sıvı ihtiyacını karşılaması amacıyla getirildiği belirtildi.

Ancak hava sıcaklığından bağımsız şekilde uygulanacak bu mola kararının yayıncı kuruluşlar için büyük bir reklam alanı oluşturması dikkat çekti.

REKLAMLAR DEVREYE GİRECEK

Dünya basınında yer alan bilgilere göre 3 dakikalık mola süresinin 2 dakika 10 saniyelik kısmı reklam gösterimi için ayrılacak. Böylece yayıncı kuruluşlar, maç sırasında verilen bu aralarda global markaların reklamlarını yayınlayabilecek.

FIFA'nın bu kararı futbolun ticari boyutunu daha da genişleten bir adım olarak değerlendirilirken, spor kamuoyunda da tartışmaları beraberinde getirdi.

REKLAM YAYININA SINIRLAMA

FIFA, uygulamanın oyunun akışını tamamen bozmasını engellemek için bazı kurallar da belirledi. Buna göre reklamlar hakemin düdüğünden 20 saniye sonra başlayacak ve maçın yeniden başlamasına 30 saniye kala yayın sona erecek.

Yayıncılar isterse ekranı ikiye bölerek hem sahayı hem reklamı aynı anda gösterebilecek. Bu durumda yalnızca FIFA'nın resmi sponsorlarının reklamları yayınlanabilecek. Tam ekran reklam tercihinde ise farklı markalarla çalışma imkanı bulunacak.

2026 DÜNYA KUPASI TARİHİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026'da Meksika'daki Azteca Stadı'nda başlayacak. Turnuvada ilk kez takım sayısı 32'den 48'e çıkarılacak.

Toplam 104 maçın oynanacağı organizasyonda takımlar 4'lü 12 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takımın yanı sıra en iyi 8 üçüncü de üst tura çıkacak. 39 gün sürecek turnuva 19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak finalle sona erecek.

