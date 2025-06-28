FIFA Dünya Kulüpler Kupası\'nda ilk çeyrek finalist belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu ilk maçında iki Brezilya takımı Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan karşılaşmayı, Palmeiras, uzatmalar bölümünde bulduğu golle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Palmeiras'a galibiyeti getiren golü 100.dakikada Paulinho kaydetti. Öte yandan Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Çeyrek finale yükselen Palmeiras, bu akşam saat 23:00'te oynanacak Benfica- Chelsea eşleşmesinin galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü yarı finale yükselme adına karşılaşacak.
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