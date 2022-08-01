UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

01.08.2022 13:05
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Cüneyt Çakır, Bulgaristan, Hırvatistan, Ludogorets, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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