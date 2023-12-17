FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025\'te Yeni Formatta Düzenlenecek

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.

Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.

FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:

Avrupa: 12

Güney Amerika: 6

Afrika: 4

Asya: 4

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4

Okyanusya: 1

Ev sahibi takım: 1

"FIFA Kıtalararası Kupa" düzenlenecek

FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.

Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.