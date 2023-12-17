 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'te Yeni Formatta Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'te Yeni Formatta Düzenlenecek

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek. Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. FIFA ayrıca, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025\'te Yeni Formatta Düzenlenecek
17.12.2023 - 21:33,
Abone Ol

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.

Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.

FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:

Avrupa: 12

Güney Amerika: 6

Afrika: 4

Asya: 4

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4

Okyanusya: 1

Ev sahibi takım: 1

"FIFA Kıtalararası Kupa" düzenlenecek

FIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.

Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Kulüpler Dünya Kupası, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'te Yeni Formatta Düzenlenecek - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 21:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'te Yeni Formatta Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement