FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için play-off biletini cebine koyan A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralaması listesinde kendini üst basamaklara attı.

İLK ÜÇ SIRANIN YERİ DEĞİŞMEDİ

A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti. Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika'yı Brezilya ve Fransa izledi. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38'inci sırada yer aldı.