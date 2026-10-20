FIFA’dan Kayserispor’a 2 yeni transfer yasağı

FIFA'dan 1. Lig ekibi Kayserispor'a kötü haber geldi.

2 YENİ TRANSFER YASAĞI

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, eski futbolcusu Ali Karimi ve antrenör Vito Tercolo'nun alacak dosyaları nedeniyle FIFA'dan iki yeni transfer yasağı aldı. Böylece sarı-kırmızılı kulübün FIFA nezdindeki toplam yasaklı dosya sayısı 7'ye yükseldi.

TOPLAM BORÇ 1.9 MİLYON EURO'YU AŞTI

Son eklenen iki dosyanın tutarının 1 milyon 163 bin Euro olduğu ifade edilirken, kulübün çözmesi gereken toplam borç miktarı 1 milyon 934 bin Euro seviyesine ulaştı. Kayserispor yönetimi, mevcut yasakların "öde-kaldır" niteliğinde olduğunu belirterek; borçların ödenmesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanması halinde engelin kalkacağını, yasakların çözümü yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.