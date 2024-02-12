Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası\'nda Nijerya\'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Abidjan kentindeki 60 bin kişilik Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fildişi Sahili, 2-1'lik skorla kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Fildişi Sahili'ne kupayı getiren golleri 62'nci dakikada Kessie ve 81'inci dakikada Haller attı. Nijerya'nın tek golü ise 38'inci dakikada Troost-Ekong'dan geldi. Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü kez müzesine götürdü.
EV SAHİBİ KUPAYI ALDI
A Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili, turnuvanın açılış maçında Gine Bissau'yu 2-0 ile geçtikten sonra Nijerya'ya 1-0, Ekvator Ginesi'ne ise 4-0 mağlup olmuştu. En iyi üçüncü takımlardan biri olarak gruptan çıkmayı başaran Fildişi Sahili, son 16 turunda son şampiyon Senegal ile normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçta seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek turlamıştı. Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mali'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1, yarı finalde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale çıkmıştı. Finalde de 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanan Fildişi Sahili, turnuvanın şampiyonu oldu.
GÜNEY AFRİKA ÜÇÜNCÜ OLDU
Afrika Uluslar Kupası'nda, turnuvanın üçüncüsü de belli oldu. Üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten ve direkt seri penaltı atışlarına giden mücadelede Güney Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 6-5 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
FİLDİŞİ SAHİLİ ÜÇÜNCÜ KUPASINI ALDI
Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya'yı 2-1 mağlup edip şampiyonluğa ulaşan Fildişi Sahili, bu kupayı üçüncü kez müzesine götürmüş oldu. Daha önce Fildişi Sahili, 1992 ve 2015 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN 7 OYUNCU FİNALDE YER ALDI
Afrika Uluslar Kupası finalinde, Süper Lig'den 7 oyuncu sahne aldı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Trabzonsporlu Paul Onuachu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Sivassporlu Ahmed Musa karşılaşmaya yedek soyundu.
Fildişi Sahili'nde ise Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel karşılaşmaya 11'de başladı. Trabzonsporlu Nicolas Pepe ise mücadelede yedek soyundu.
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