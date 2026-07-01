Fildişi Sahili Tarih Yazdı, Elendi - Son Dakika
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Fildişi Sahili Tarih Yazdı, Elendi

01.07.2026 01:19
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Fildişi Sahili, Norveç'e 2-1 yenilerek elendi; Diallo, hayal kırıklığı ve gurur hissettiğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak elenen Fildişi Sahili'nde takımın tek golünü kaydeden Amad Diallo, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diallo, ülke olarak tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruplardan çıktıklarını hatırlattı.

Maç içinde her an farkını ortaya koyabilecek oyunculara sahip olduklarının altını çizen Diallo, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü bu turnuvada çok ileri gidebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak futbol bu, bu turnuvadan ders çıkarıp bir dahaki sefere daha ileri gideceğiz. İkinci golü çok kolay yediğimizi düşünüyorum. Rakip forvete bu kadar boş alan bırakırsanız, sonu hüsran olur. Dünya Kupası'nda ilk kez grup aşamasından çıktık bu sebeple karmaşık duygular içindeyim. Önceki nesillerin başaramadığı bir şeyi başardığımız için gururluyuz. Bu turnuvadaki en genç takımız, bu yüzden şu ana kadar başardıklarımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Ancak takımımızdaki kaliteyi, her an fark oluşturabilecek oyuncuları ve bu turnuvada çok ileri gidebileceğimizi bildiğimiz için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta iki ekibin de şans yakaladığını söyleyen Diallo, Norveç'in ilk yarıda yakaladığı pozisyonu değerlendirdiğini vurgulayarak, "Biz ilk yarıda bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Yüzde 50-50 giden bir maçtı ancak onlar kazandı. Bir üst turda Norveç'e başarılar diliyorum. Norveç, iyi bir takım. Haaland gibi bir oyuncuyu bu tür bir maçta, bu tür anlarda yalnız bırakırsanız işiniz zor olur çünkü herkes onun dünya klasında bir oyuncu olduğunu biliyor." açıklamasını yaptı.

Maçtaki golü hakkında da konuşan Diallo, "Golüm harikaydı ancak sonuçta turnuvadan elendikten sonra bunun bir önemi kalmıyor. Bu turnuvada gol atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi, bu yüzden çok mutluyum ancak elenmek bizi üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Norveç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fildişi Sahili Tarih Yazdı, Elendi - Son Dakika

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