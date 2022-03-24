Filede heyecan sürüyor - Son Dakika
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Filede heyecan sürüyor

24.03.2022 12:26
Filede heyecan sürüyor

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen "Mahalleler Ligi Voleybol Turnuvası" karşılaşmaları heyecanlı ve keyifli geçerken, turnuvaya katılan 10 takım içerisinden birincisi bir hafta sonra final maçında belli olacak.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen "Mahalleler Ligi Voleybol Turnuvası" karşılaşmaları heyecanlı ve keyifli geçerken, turnuvaya katılan 10 takım içerisinden birincisi bir hafta sonra final maçında belli olacak.

Çameli ilçesinde spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Mahalleler Ligi Voleybol Turnuvası" karşılaşmalarına toplam 10 takım katılım sağladı. Turnuva Çameli Kapalı Spor Salonunda devam ederken, yarı final maçları çekişmeli, heyecanlı ve keyifli geçiyor. Turnuvanın 3. haftasında yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Voleybol turnuvasında önümüzdeki hafta finale çıkacak takımlar belirlenecek. Heyecanlı geçen turnuvalara vatandaşlar ilgi gösterirken, Çameli Belediyespor, Çameli Gençlik ve Yeni Mahalle ile Çameli MEB takımları mücadeleleri devam ederken sahada kazanmak için ter döktüler.

Turnuvada bir sonraki hafta üçüncü ve dördüncülük için yarışacak takımlar Çameli Belediye ile Çameli MEB olacak. Final maçlarında birincilik ve ikincilik için ise Yeni Mahalle ile Çameli Gençlik arasında oynanacak olan maçta turnuvanın birincisi belirlenecek. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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