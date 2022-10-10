Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda 8 Ekim 2022 tarihinde oynanan maçın setlerini 10-25, 8-25 ve 16-25 kazanan kırmıız-beyazlılar salondan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Filenin Akrepleri ilk maçında elde ettiği bu galibiyetin ardından ligin 2. haftasını statü gereği bay geçtikten sonra ligin 3. haftasında Antalya Spor Salonu'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı'nı ağırlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Antalyaspor, voleybol, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Akrepleri sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.