Filenin Efeleri, Almanya'ya 3-2 yenildi
İSTANBUL,
SALON: West Japan General Exhibition Center
HAKEMLER: David Fuentes Fernandez (İspanya), Shin Muranaka (Japonya)
TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Samet, Kaan, Mirza, Volkan (L) (Mert, Vahit Emre)
ALMANYA: Maase, Kampa, Schott, Brehme, Grozer, Brand, Graven (L) (Fromm, Tille, Karlitzek, Krage)
SETLER: 22-25, 44-42, 23-25, 25-19, 12-15
SÜRE: 2 saat 26 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki son maçında Almanya'ya 3-2 mağlup oldu.
Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden milliler, Milletler Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 7'nci mağlubiyetini aldı. Filenin Efeleri, ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15. sırada yer aldı.
Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin üçüncü ve son haftasında 18-23 Haziran tarihlerinde müsabakalarını Slovenya'nın Ljubljana şehrinde oynayacak.
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