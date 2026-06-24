A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Çin'i 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftanın açılış maçında Çin ile PreZero Arena'da karşılaştı. Filenin Efeleri sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Salon: PreZero Arena
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)
Çin: Wu, B. Wang, Peng, Jiang, L. Li, Hu, Qu (L) (Wen, Z.H. Wang, Y.Z. Li, H.B. Wang, Yang, Xue, Yu)
Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Mert, Samet)
Setler 16-25, 19-25, 21-25
Süre: 73 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kalan maçları şu şekilde:
25 Haziran Perşembe
TSİ 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar
TSİ 17.30 Belçika-Türkiye - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri Çin'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?