Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak - Son Dakika
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Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak

01.07.2022 15:22
Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, aynı günde 2 karşılaşmaya çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, aynı günde 2 karşılaşmaya çıkacak.

"Filenin Sultanları", Kanada'da oynanan 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde yarın ilk olarak TSİ 02.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, yarın oynayacağı ikinci maçta TSİ 23.00'te ise ABD ile mücadele edecek.

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Dün oynanan maçların ardından Milletler Ligi'nde ABD ilk sırada yer alırken Japonya ikinci, Brezilya üçüncü, Çin dördüncü, İtalya beşinci, Türkiye ise altıncı sırada bulunuyor.

Genel dünya sıralamasında lider ABD'yi sırasıyla Brezilya, Çin, İtalya, Türkiye, Japonya takip ediyor.

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Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Hollanda: 0 FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Hollanda: 0
Kaynak: AA

Filenin Sultanları, voleybol, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak - Son Dakika

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