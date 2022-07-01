Milliler, yarın oynayacağı ikinci maçta TSİ 23.00'te ise ABD ile mücadele edecek.

" Filenin Sultanları ", Kanada 'da oynanan 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde yarın ilk olarak TSİ 02.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Filenin Sultanları, voleybol, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.